Bukan Soal Tak Mampu, 3 Shio Ini Disebut Paling Sering Menunda Pekerjaan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Ada yang terbiasa bekerja cepat dan disiplin, tetapi ada pula yang lebih nyaman menjalani sesuatu dengan santai dan tidak terburu-buru.
Dalam astrologi Cina, sejumlah shio dipercaya memiliki kecenderungan lebih santai dibandingkan lainnya. Karakter tersebut dalam beberapa ramalan bahkan dikaitkan dengan kebiasaan menunda pekerjaan, menghindari tanggung jawab, atau memilih cara yang dianggap paling mudah.
Jika kebiasaan tersebut tidak dikendalikan, tentu saja seseorang dapat kehilangan berbagai kesempatan. Dalam konteks ramalan, kondisi itu kemudian sering dikaitkan dengan rezeki yang berjalan lebih lambat.
Namun, karakter berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak bisa dijadikan gambaran mutlak tentang kepribadian seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut tiga shio yang disebut memiliki kecenderungan malas dan kurang bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab.
Shio Babi kerap digambarkan sebagai pribadi yang menyukai kehidupan nyaman dan tidak terlalu tertarik bersaing dengan orang lain.
Dalam ramalan tertentu, mereka disebut cenderung merasa cukup ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Keinginan untuk mengejar pencapaian yang lebih tinggi pun dianggap tidak selalu menjadi prioritas.
Sifat terlalu nyaman tersebut dapat menjadi masalah apabila membuat mereka enggan mengambil tanggung jawab. Mereka juga disebut terkadang memilih mencari alasan ketika menghadapi pekerjaan yang dianggap merepotkan.
Jika ingin mengubah sisi tersebut, Shio Babi dapat mulai membangun kebiasaan sederhana seperti menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak terlalu bergantung pada kenyamanan.
Dari luar, Shio Kelinci sering digambarkan sebagai sosok yang rapi, menarik, dan mampu menjaga penampilan. Namun, menurut ramalan yang dilansir ShioDaily, mereka juga memiliki sisi yang cenderung santai dalam menghadapi pekerjaan.
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Jawa Pos
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