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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.11 WIB

7 Sinyal dari Gerak Tubuh yang Bisa Menunjukkan Sifat Sombong dan Narsis

Ilustrasi orang narsis. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang narsis. (Freepik)

JawaPos.com - Mengenali seseorang dengan kecenderungan narsis tidak selalu bisa dilakukan hanya melalui ucapan atau cara mereka berbicara.

Beberapa orang mungkin terlihat percaya diri karena sering menonjolkan diri, membicarakan pencapaian pribadi, atau merasa kisah hidupnya paling menarik dibandingkan orang lain.

Namun, di balik perilaku tersebut, bahasa tubuh juga dapat memberikan petunjuk tertentu.

Berdasarkan kajian psikologi, ada beberapa gerakan dan sikap nonverbal yang kerap dikaitkan dengan karakter narsis, sebagaimana dilansir Geediting.

1. Penggunaan gestur yang berlebihan

Orang narsis yang sombong sering melambaikan tangannya, membuat gerakan besar, dan secara umum mendominasi ruang fisik.

Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian, cara mencapainya dengan menggunakan bahasa tubuh yang berlebihan.

Dengan mengisi ruang fisik di sekitar, mereka bertujuan untuk menegaskan dominasi dan mengendalikan percakapan.

2. Kurangnya kontak mata

Orang narsis sering kali menunjukkan kurangnya kontak mata karena mereka tidak benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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