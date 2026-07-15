7 Sinyal dari Gerak Tubuh yang Bisa Menunjukkan Sifat Sombong dan Narsis

Ilustrasi orang narsis. (Freepik)
JawaPos.com - Mengenali seseorang dengan kecenderungan narsis tidak selalu bisa dilakukan hanya melalui ucapan atau cara mereka berbicara.
Beberapa orang mungkin terlihat percaya diri karena sering menonjolkan diri, membicarakan pencapaian pribadi, atau merasa kisah hidupnya paling menarik dibandingkan orang lain.
Namun, di balik perilaku tersebut, bahasa tubuh juga dapat memberikan petunjuk tertentu.
Berdasarkan kajian psikologi, ada beberapa gerakan dan sikap nonverbal yang kerap dikaitkan dengan karakter narsis, sebagaimana dilansir Geediting.
Baca Juga:7 Sinyal Bahasa Tubuh yang Membuat Seseorang Terlihat Lebih Dapat Dipercaya Menurut Psikologi
1. Penggunaan gestur yang berlebihan
Orang narsis yang sombong sering melambaikan tangannya, membuat gerakan besar, dan secara umum mendominasi ruang fisik.
Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian, cara mencapainya dengan menggunakan bahasa tubuh yang berlebihan.
Dengan mengisi ruang fisik di sekitar, mereka bertujuan untuk menegaskan dominasi dan mengendalikan percakapan.
2. Kurangnya kontak mata
Orang narsis sering kali menunjukkan kurangnya kontak mata karena mereka tidak benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa