5 Zodiak dengan Kepribadian Paling Sombong Tanpa Alasan yang Jelas

JawaPos.com – Zodiak tertentu dikenal memiliki sifat sombong yang muncul tanpa alasan jelas dalam kesehariannya.

Sikap arogan ini kerap membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan mereka.

Karakter kepribadian yang melekat pada zodiak tersebut menjadi penyebab utama munculnya sifat sombong yang berlebihan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), dijelaskan lima zodiak yang dikenal paling sombong meski sebenarnya tidak punya alasan kuat untuk itu.

1. Leo

Tidak ada penjelasan pasti mengapa zodiak ini begitu identik dengan sikap sombong yang mencolok.

Leo dikenal berjalan dengan penuh percaya diri berlebihan seolah dunia berputar di sekitarnya.

Meski lahir dengan simbol singa yang gagah, sikap gagah tersebut tidak selalu sejalan dengan kenyataan.

Keberanian yang mereka tunjukkan sering kali hanya kesan luar tanpa substansi yang benar-benar kuat.