Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.24 WIB

Rezeki Mengalir Tanpa Henti, 3 Shio Ini Dipercaya Mudah Meraih Kehidupan Berkecukupan

Ilustrasi rezeki lancar (Freepik) - Image

Ilustrasi rezeki lancar (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan untuk menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan berkecukupan. Dalam prosesnya, kerja keras dan kemampuan membaca peluang sering menjadi bagian penting untuk mencapai kondisi tersebut.

Dalam kepercayaan Tionghoa, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio serta elemen yang menaunginya. Beberapa kombinasi bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kelancaran rezeki.

Ada yang disebut pandai melihat kesempatan, ada pula yang memiliki ketekunan untuk membangun kekayaan secara perlahan. Sementara lainnya dipercaya memperoleh peluang melalui kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki cukup kuat sehingga berpeluang menjalani kehidupan yang lebih makmur.

Perlu diketahui, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi finansial seseorang.

1. Shio Tikus Elemen Air

Shio Tikus dengan elemen air atau Tikus Air digambarkan sebagai sosok yang cermat dan memiliki kemampuan membaca situasi.

Mereka disebut pandai mengetahui kapan harus bergerak dan kapan lebih baik menunggu. Kemampuan tersebut membuat Tikus Air dipercaya lebih mudah melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan keuangan, karakter cerdas dan penuh perhitungan menjadi keunggulan tersendiri. Mereka disebut mampu mengatur tabungan sekaligus memanfaatkan modal secara lebih terencana.

Ibarat nelayan yang memahami kondisi laut, Tikus Air dipercaya tidak asal mengambil keputusan. Mereka akan menunggu momentum yang dianggap tepat sebelum mengambil langkah.

Karena itu, dalam ramalan, kombinasi ini disebut memiliki peluang membangun kekayaan secara bertahap melalui kecerdikan dan pengelolaan sumber daya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Hal yang Membantu Anda Tetap Positif dan Optimis Di Tengah Kehidupan yang Semakin Semrawut Ini - Image
Kepribadian

7 Hal yang Membantu Anda Tetap Positif dan Optimis Di Tengah Kehidupan yang Semakin Semrawut Ini

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.24 WIB

Menggali Jejak Kehidupan Nabi Muhammad SAW yang Penuh Perjuangan dan Keteladanan - Image
Islami

Menggali Jejak Kehidupan Nabi Muhammad SAW yang Penuh Perjuangan dan Keteladanan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22.07 WIB

4 Shio Diprediksi Menjalani Kehidupan Lebih Baik Mulai 20 Agustus 2026 - Image
Zodiak

4 Shio Diprediksi Menjalani Kehidupan Lebih Baik Mulai 20 Agustus 2026

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore