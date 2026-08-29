Rezeki Mengalir Tanpa Henti, 3 Shio Ini Dipercaya Mudah Meraih Kehidupan Berkecukupan

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan untuk menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan berkecukupan. Dalam prosesnya, kerja keras dan kemampuan membaca peluang sering menjadi bagian penting untuk mencapai kondisi tersebut.

Dalam kepercayaan Tionghoa, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio serta elemen yang menaunginya. Beberapa kombinasi bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kelancaran rezeki.

Ada yang disebut pandai melihat kesempatan, ada pula yang memiliki ketekunan untuk membangun kekayaan secara perlahan. Sementara lainnya dipercaya memperoleh peluang melalui kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki cukup kuat sehingga berpeluang menjalani kehidupan yang lebih makmur.

Perlu diketahui, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi finansial seseorang.

1. Shio Tikus Elemen Air Shio Tikus dengan elemen air atau Tikus Air digambarkan sebagai sosok yang cermat dan memiliki kemampuan membaca situasi.

Mereka disebut pandai mengetahui kapan harus bergerak dan kapan lebih baik menunggu. Kemampuan tersebut membuat Tikus Air dipercaya lebih mudah melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan keuangan, karakter cerdas dan penuh perhitungan menjadi keunggulan tersendiri. Mereka disebut mampu mengatur tabungan sekaligus memanfaatkan modal secara lebih terencana.

Ibarat nelayan yang memahami kondisi laut, Tikus Air dipercaya tidak asal mengambil keputusan. Mereka akan menunggu momentum yang dianggap tepat sebelum mengambil langkah.