Menggali Jejak Kehidupan Nabi Muhammad SAW yang Penuh Perjuangan dan Keteladanan

JawaPos.com – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk mengenang rangkaian perjalanan kehidupan Rasulullah sejak kelahiran hingga akhir hayatnya.

Momentum tersebut tidak hanya mengingatkan umat Islam terhadap sosok Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengajak mereka memahami perjuangan dan keteladanan beliau.

Kehidupan Rasulullah SAW menjadi sumber pembelajaran bagi umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan di kehidupan sehari-hari.

Melalui peringatan Maulid, umat Islam diharapkan semakin mengenal akhlak, perjuangan, serta keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Islam.

Berikut beberapa fakta penting mengenai kehidupan Nabi Muhammad yang perlu diketahui, seperti dilansir dari laman Studio Arabiyan in Egypt.

1. Kelahiran

Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Tahun kelahirannya bertepatan dengan 570 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Kota Mekah menjadi saksi lahirnya utusan terakhir Allah SWT ini.