7 Hal yang Membantu Anda Tetap Positif dan Optimis Di Tengah Kehidupan yang Semakin Semrawut Ini

JawaPos.com - Memandang segala sesuatu secara positif, yakni dengan memikirkan apa yang diinginkan, bukan apa yang tidak diinginkan akan membawa seseorang pada apa yang dicari dalam hidup.

Tapi, sebaliknya, saat memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan, seseorang cenderung melihat sisi negatif dalam hidup yang memicu terbentuknya pandangan hidup yang menghambat diri sendiri.

Oleh sebab itu, penting untuk menjaga diri tetap positif dan optimis di tengah kehidupan yang semakin semrawut ini.

Dilansir JawaPos.com dari psychologytoday pada Kamis (27/8), berikut ini tujuh hal yang dapat membantu Anda tetap positif dan optimis di tengah kehidupan yang semakin semrawut.

1. Gunakan Kata-Kata Positif dalam Berbagai Bentuk

Supaya kata-kata positif benar-benar 'melekat', gunakan dalam berbagai cara.

Misal, menuliskan lalu menghiasnya dengan gambar-gambar, menempelkan di cermin atau meja samping tempat tidur, mengucapkan dengan lantang, menyanyikan, atau memasukkan ke dalam karya seni yang dapat memicu aktivitas otak Anda lebih intens dibanding sekadar membacanya.

Semakin sering Anda melihat, membaca, dan mengucapkan kata-kata tersebut, maka semakin besar perhatian alam bawah sadar Anda dan semakin besar pula dorongan untuk mewujudkan kata-kata positif itu.

2. Fokus pada Tindakan