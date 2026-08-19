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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.30 WIB

4 Shio Diprediksi Menjalani Kehidupan Lebih Baik Mulai 20 Agustus 2026

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Menurut ramalan empat shio diprediksi memasuki fase kehidupan yang lebih baik mulai 20 Agustus 2026. 

Simak perubahan positif dalam karier, hubungan, keuangan, dan kehidupan pribadi.

Memasuki 20 Agustus 2026, sejumlah shio diprediksi mulai merasakan perubahan setelah melalui fase yang cukup menantang sepanjang pertengahan bulan. 

Energi yang sebelumnya terasa berat perlahan dapat menjadi pemicu untuk meninggalkan kebiasaan lama dan membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan tujuan.

Dalam astrologi Tiongkok, Agustus 2026 merupakan periode yang mendorong seseorang bergerak dari tahap menyusun fondasi menuju tindakan nyata. 

Astrologi menjelaskan bahwa pekan 17–23 Agustus memang dapat terasa cukup menantang, terutama sekitar 20 dan 21 Agustus, tetapi fase tersebut justru membantu seseorang menyadari kebiasaan dan situasi yang sudah tidak lagi berguna. 

Memasuki 22 Agustus, energi digambarkan mulai berbelok menuju babak kehidupan baru.

Dikutip dari laman YourTango, inilah beberapa shio yang memiliki tema perubahan cukup kuat selama periode ini. 

Editor: Novia Tri Astuti
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