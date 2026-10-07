Logo JawaPos
HomeAplikasi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.45 WIB

WhatsApp Dilaporkan Mulai Blokir HP dengan Android dan iOS Lama

Peringatan WhatsApp untuk sistem operasi lama. (WABetaInfo) - Image

Peringatan WhatsApp untuk sistem operasi lama. (WABetaInfo)

JawaPos.com - WhatsApp dilaporkan mulai menguji pembatasan baru yang dapat membuat pengguna tidak bisa masuk ke akun jika sistem operasi Android atau iOS di ponselnya sudah terlalu lama. Pengguna akan diminta memperbarui sistem operasi terlebih dahulu sebelum kembali mengakses WhatsApp.

Perubahan ini dilakukan melalui server-side update, sehingga pengguna tidak harus memasang versi aplikasi WhatsApp tertentu untuk mendapatkan aturan baru tersebut. Fitur ini juga dilaporkan mulai digulirkan ke perangkat Android dan iPhone.

WhatsApp Minta Sistem Operasi Diperbarui

Dalam mekanisme baru tersebut, pengguna yang sistem operasinya dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan akan melihat layar peringatan ketika mencoba masuk ke WhatsApp.

Pesan itu meminta pengguna membuka menu Settings di ponsel dan memasang pembaruan sistem operasi yang tersedia. Setelah proses pembaruan selesai, pengguna dapat kembali mencoba masuk ke akun WhatsApp.

Layar yang sama juga memberikan informasi mengenai cara memeriksa versi Android atau iOS yang sedang digunakan. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui apakah perangkatnya memang menjalankan sistem operasi yang sudah terlalu lama.

Yang perlu diperhatikan, proses tersebut tidak dapat dilewati. WhatsApp dilaporkan akan menahan akses masuk sampai sistem operasi diperbarui.

Mengapa WhatsApp Membatasi HP dengan OS Lama?

Dilansir dari WABetaInfo, langkah tersebut kemungkinan berkaitan dengan faktor keamanan. Sistem operasi lama lebih berisiko memiliki celah keamanan yang sudah diketahui dan berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang.

Penyerang biasanya memanfaatkan kerentanan yang belum ditambal untuk memasang malware atau mengambil alih fungsi tertentu pada perangkat. Jika sebuah ponsel sudah terinfeksi, akun WhatsApp yang digunakan di dalamnya juga dapat menjadi jalur penyebaran tautan atau file berbahaya kepada kontak lain.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Selalu Karena Marah, Ini 7 Alasan Orang Berani Blokir Mantan - Image
Kepribadian

Bukan Selalu Karena Marah, Ini 7 Alasan Orang Berani Blokir Mantan

Rabu, 30 September 2026 | 22.35 WIB

Nggak Ribet Lagi, Kendaraan Terblokir ETLE Bisa Langsung Bayar di Samsat - Image
Nasional

Nggak Ribet Lagi, Kendaraan Terblokir ETLE Bisa Langsung Bayar di Samsat

Rabu, 30 September 2026 | 17.46 WIB

4 Zodiak yang Hobi Ngeblok Kontak, Begini Alasan Mereka Melakukannya - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Hobi Ngeblok Kontak, Begini Alasan Mereka Melakukannya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.23 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore