WhatsApp Dilaporkan Mulai Blokir HP dengan Android dan iOS Lama

Peringatan WhatsApp untuk sistem operasi lama. (WABetaInfo)
JawaPos.com - WhatsApp dilaporkan mulai menguji pembatasan baru yang dapat membuat pengguna tidak bisa masuk ke akun jika sistem operasi Android atau iOS di ponselnya sudah terlalu lama. Pengguna akan diminta memperbarui sistem operasi terlebih dahulu sebelum kembali mengakses WhatsApp.
Perubahan ini dilakukan melalui server-side update, sehingga pengguna tidak harus memasang versi aplikasi WhatsApp tertentu untuk mendapatkan aturan baru tersebut. Fitur ini juga dilaporkan mulai digulirkan ke perangkat Android dan iPhone.
WhatsApp Minta Sistem Operasi Diperbarui
Dalam mekanisme baru tersebut, pengguna yang sistem operasinya dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan akan melihat layar peringatan ketika mencoba masuk ke WhatsApp.
Pesan itu meminta pengguna membuka menu Settings di ponsel dan memasang pembaruan sistem operasi yang tersedia. Setelah proses pembaruan selesai, pengguna dapat kembali mencoba masuk ke akun WhatsApp.
Layar yang sama juga memberikan informasi mengenai cara memeriksa versi Android atau iOS yang sedang digunakan. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui apakah perangkatnya memang menjalankan sistem operasi yang sudah terlalu lama.
Yang perlu diperhatikan, proses tersebut tidak dapat dilewati. WhatsApp dilaporkan akan menahan akses masuk sampai sistem operasi diperbarui.
Mengapa WhatsApp Membatasi HP dengan OS Lama?
Dilansir dari WABetaInfo, langkah tersebut kemungkinan berkaitan dengan faktor keamanan. Sistem operasi lama lebih berisiko memiliki celah keamanan yang sudah diketahui dan berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang.
Penyerang biasanya memanfaatkan kerentanan yang belum ditambal untuk memasang malware atau mengambil alih fungsi tertentu pada perangkat. Jika sebuah ponsel sudah terinfeksi, akun WhatsApp yang digunakan di dalamnya juga dapat menjadi jalur penyebaran tautan atau file berbahaya kepada kontak lain.
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