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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.53 WIB

Disebut Berbakat Jadi Orang Kaya, 5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Naluri Bisnis yang Tajam

seseorang yang tak butuh waktu lama jadi konglomerat./Freepik/syda_productions

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda dalam membangun kehidupan yang mapan. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kestabilan finansial, sementara sebagian lainnya merasa lebih mudah menemukan kesempatan yang membawa perubahan positif.

Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang. Perhitungan yang memadukan hari kelahiran dan pasaran Jawa ini masih digunakan sebagian masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dianggap memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran, seperti kecakapan membaca peluang, kemampuan membangun hubungan, keberanian mengambil keputusan, serta ketekunan dalam bekerja. Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya dalam waktu singkat.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keistimewaan dalam perjalanan mencari rezeki dan meraih kesuksesan menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Legi – Pandai Membangun Relasi dan Menarik Peluang

Jumat Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, mulai dari sikap ramah hingga kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan mampu menciptakan suasana nyaman sehingga mudah memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Kemampuan berkomunikasi tersebut diyakini dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha maupun meniti karier. Hubungan yang terjalin dengan baik juga berpotensi membuka kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Jumat Legi kerap dikaitkan dengan perjalanan menuju kemakmuran yang terbantu oleh kemampuan membaca situasi dan melakukan negosiasi. Ketika karakter tersebut diimbangi dengan pengetahuan, kerja keras, dan pengelolaan keuangan yang baik, peluang untuk mencapai kestabilan hidup dapat semakin terbuka.

2. Rabu Wage – Memiliki Naluri Usaha dan Pandai Melihat Kesempatan

Rabu Wage digambarkan sebagai weton yang memiliki kecermatan dalam mengamati keadaan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini dianggap mampu memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Karakter tersebut sering dihubungkan dengan kemampuan mengembangkan usaha. Mereka dipercaya dapat melihat potensi dari sesuatu yang awalnya tampak sederhana, kemudian mengolahnya menjadi peluang yang memberikan manfaat.

Ketika menghadapi hambatan, pemilik weton Rabu Wage juga digambarkan cenderung mencari alternatif daripada langsung menyerah. Sikap yang penuh pertimbangan ini dapat membantu seseorang menyusun strategi dan mengurangi risiko dalam menjalankan bisnis.

Meski begitu, keberhasilan finansial tetap memerlukan perencanaan yang matang, kemampuan mengelola modal, serta kesediaan untuk terus belajar dari pengalaman.

3. Minggu Pahing – Karisma Kuat dan Berjiwa Pemimpin

Minggu Pahing dikenal dalam penafsiran tradisional sebagai weton yang memiliki karakter tegas, berani, dan berpengaruh. Perpaduan hari Minggu yang kerap disimbolkan dengan matahari dan pasaran Pahing memberikan gambaran tentang pribadi yang percaya diri serta memiliki dorongan untuk mencapai tujuan besar.

Orang dengan weton ini dipercaya mempunyai potensi untuk mengambil peran penting dalam kelompok maupun lingkungan kerja. Mereka juga digambarkan berani menyampaikan pendapat dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Karakter kepemimpinan tersebut kerap dikaitkan dengan peluang berkembang dalam dunia usaha, organisasi, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengarahkan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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