Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.40 WIB

Seolah Tak Pernah Kehabisan Peluang, 5 Shio Ini Punya Potensi Jadi Orang Kaya

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang mapan dan kondisi finansial yang stabil. Namun, dalam astrologi Tiongkok, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter serta kemampuan tertentu yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Mereka dianggap mempunyai daya tarik tersendiri terhadap keberuntungan, kelimpahan, dan kesempatan finansial. Bukan semata-mata karena bekerja keras, tetapi juga karena keberanian, intuisi, kemampuan membaca situasi, serta kecermatan dalam menentukan langkah.

Dilansir horoscope, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan peluang rezeki dan keberuntungan finansial. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal memiliki karakter berani, penuh percaya diri, dan memiliki energi yang kuat. Mereka cenderung tidak takut mengambil kesempatan ketika melihat peluang di depan mata.

Menariknya, orang bershio Macan biasanya tidak menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan hidup. Sikap tersebut justru dapat membuat mereka lebih leluasa mengejar pengalaman dan kesempatan yang berpotensi membawa keuntungan.

Kepercayaan diri mereka juga membuat shio Macan tidak ragu tampil di depan banyak orang. Dari sinilah berbagai kesempatan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial, bisa saja muncul.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki sifat lembut, peka, dan mampu memahami perasaan orang lain. Kemampuan membaca karakter serta situasi di sekitarnya menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu mereka ketika menghadapi persoalan finansial.

Mereka juga cenderung pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Ketika menemukan peluang, shio Kelinci biasanya tidak terburu-buru mengungkapkan rencana kepada banyak orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Pengeluaran Keuangan yang Dihindari Orang Kaya tapi Sering Dilakukan Kelas Menengah - Image
Lifestyle

11 Pengeluaran Keuangan yang Dihindari Orang Kaya tapi Sering Dilakukan Kelas Menengah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.35 WIB

10 Weton yang Diyakini Memiliki Garis Tangan Orang Kaya, Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

10 Weton yang Diyakini Memiliki Garis Tangan Orang Kaya, Menurut Primbon Jawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Jarang Disadari, 8 Prinsip Hidup Ini Ternyata Sering Diterapkan Orang Kaya - Image
Kepribadian

Jarang Disadari, 8 Prinsip Hidup Ini Ternyata Sering Diterapkan Orang Kaya

Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore