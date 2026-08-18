Seolah Tak Pernah Kehabisan Peluang, 5 Shio Ini Punya Potensi Jadi Orang Kaya

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang mapan dan kondisi finansial yang stabil. Namun, dalam astrologi Tiongkok, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter serta kemampuan tertentu yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Mereka dianggap mempunyai daya tarik tersendiri terhadap keberuntungan, kelimpahan, dan kesempatan finansial. Bukan semata-mata karena bekerja keras, tetapi juga karena keberanian, intuisi, kemampuan membaca situasi, serta kecermatan dalam menentukan langkah.

Dilansir horoscope, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan peluang rezeki dan keberuntungan finansial. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal memiliki karakter berani, penuh percaya diri, dan memiliki energi yang kuat. Mereka cenderung tidak takut mengambil kesempatan ketika melihat peluang di depan mata.

Menariknya, orang bershio Macan biasanya tidak menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan hidup. Sikap tersebut justru dapat membuat mereka lebih leluasa mengejar pengalaman dan kesempatan yang berpotensi membawa keuntungan.

Kepercayaan diri mereka juga membuat shio Macan tidak ragu tampil di depan banyak orang. Dari sinilah berbagai kesempatan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial, bisa saja muncul.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki sifat lembut, peka, dan mampu memahami perasaan orang lain. Kemampuan membaca karakter serta situasi di sekitarnya menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu mereka ketika menghadapi persoalan finansial.