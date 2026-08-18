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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.02 WIB

Tak Gampang Menyerah, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Bakat Jadi Pemimpin dan Orang Kaya

Weton paling tangguh yang terlahir jadi penguasa dan kaya raya./Freepik. - Image

Weton paling tangguh yang terlahir jadi penguasa dan kaya raya./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga menjadikannya sebagai bagian dari perhitungan karakter, watak, hingga gambaran perjalanan hidup.

Beberapa weton dipercaya memiliki karakter kuat, daya juang tinggi, serta kemampuan memimpin yang membuat mereka lebih mudah mengejar target besar.

Dalam kepercayaan tersebut, sifat seperti disiplin, keberanian mengambil keputusan, kecermatan mengatur keuangan, dan kemampuan membaca keadaan dianggap dapat menjadi modal menuju kehidupan yang mapan.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter tangguh serta berpotensi mencapai kedudukan dan kemakmuran.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi – Cermat Menyusun Langkah

Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai pola pikir yang logis dan kemampuan menganalisis persoalan dengan baik.

Mereka biasanya tidak terburu-buru ketika harus menentukan pilihan. Berbagai kemungkinan akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Karakter tersebut membuat Senin Legi cocok menjadi sosok yang menyusun strategi dan merencanakan sesuatu untuk jangka panjang.

Sejak muda, mereka juga disebut memiliki dorongan untuk terus berkembang. Pencapaian yang sudah diraih tidak lantas membuat mereka berhenti, justru menjadi alasan untuk mengejar target berikutnya.

Dalam urusan finansial, sikap hati-hati menjadi salah satu keunggulan. Mereka cenderung lebih menyukai perencanaan dan investasi jangka panjang daripada menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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