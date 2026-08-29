Paling Hoki Soal Materi, 8 Weton Ini Dipercaya Sering Kebanjiran Rezeki hingga Melimpah Ruah

JawaPos.com - Siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan dengan kondisi finansial stabil dan rezeki yang terus mengalir?

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta potensi keberuntungan seseorang.

Perhitungan hari dan pasaran kelahiran bahkan dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan kemapanan materi.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dianggap memiliki peruntungan lebih baik dalam hal materi.

Pemilik weton tersebut konon mempunyai jalan rezeki yang cukup luas dan berpeluang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber.

Rezeki yang datang tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi juga dapat hadir melalui pekerjaan yang stabil, usaha yang berkembang, peluang baru, maupun bantuan dan jaringan baik yang terbentuk sepanjang perjalanan hidup.

Selain itu, pemilik weton yang disebut paling hoki soal materi juga dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan finansial.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras, tekun, berani mengambil peluang, serta mampu bertahan ketika menghadapi tekanan.

Kemampuan untuk mengelola kesempatan dan tidak mudah menyerah inilah yang dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa dipercaya dapat membuat aliran rezeki mereka semakin terbuka.

Meski disebut memiliki potensi kebanjiran rezeki, hal tersebut bukan berarti kekayaan akan datang secara otomatis tanpa usaha.

Dalam kehidupan nyata, kondisi finansial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterampilan, pekerjaan, pendidikan, lingkungan, kebiasaan mengelola uang, hingga keputusan yang diambil.

Karena itu, ramalan weton sebaiknya dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha, bukan sebagai jaminan mengenai masa depan.

Perlu dipahami pula bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga ramalan mengenai rezeki tidak dapat dianggap sebagai kepastian ilmiah.

Setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupan melalui kerja keras, perencanaan yang matang, dan sikap bijaksana dalam memanfaatkan setiap peluang.