Diberkahi Rezeki Melimpah, 5 Weton Tibo Cucuk Mudah Cari Nafkah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Cucuk untuk menggambarkan weton yang mudah mencari rezeki.

Golongan weton ini dipercaya diberkahi kemampuan luar biasa dalam mencari nafkah dan sandang pangan.

Dari sekian banyak weton, terdapat lima weton yang wataknya paling menonjol dalam kategori Tibo Cucuk.

Dilansir dari akun YouTube Dicky Music Channel pada Senin (31/8), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Cucuk tersebut.

1. Selasa wage

Weton Selasa Wage memiliki jumlah neptu yang menandakan kemampuan menyimpan harta dan uang.

Kepandaian mengelola rezeki ini menjadi salah satu ciri khas utama pemilik weton tersebut.

Garis nasib yang dimiliki weton ini dikenal dengan sebutan Tibo Dunyo dalam primbon Jawa.