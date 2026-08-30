Rezekinya Mengalir Pelan tapi Stabil, 9 Weton Ini Disebut Punya Hoki Istimewa

Weton dikasih rezeki langit sejak lahir dan bukan pesugihan kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki.
Salah satu kepercayaan yang berkembang menyebutkan bahwa terdapat weton tertentu yang dianggap memiliki garis keberuntungan cukup kuat sejak lahir. Rezeki mereka diyakini dapat terbuka melalui berbagai jalan, mulai dari pekerjaan, usaha, hubungan sosial, hingga peluang yang datang secara tidak terduga.
Keberuntungan tersebut dalam pandangan Primbon Jawa tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan yang datang secara instan. Justru, karakter seperti ketekunan, kecermatan, keberanian, dan kemampuan membaca peluang dianggap menjadi faktor yang membantu seseorang mengembangkan kehidupannya.
Yang menarik, weton-weton tersebut dipercaya memperoleh kelancaran rezeki bukan melalui pesugihan atau praktik mistis tertentu, melainkan karena karakter dan laku hidup yang dianggap selaras dengan perhitungan tradisional Jawa.
Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki garis rezeki istimewa sejak lahir menurut Primbon Jawa.
Rabu Kliwon dikenal sebagai pribadi yang cenderung tenang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka melihat persoalan dari berbagai sisi.
Sikap tersebut membuat mereka sering dipercaya untuk menjadi tempat meminta pendapat. Dalam pekerjaan maupun usaha, kemampuan berpikir secara matang menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, jalur rezeki Rabu Kliwon dapat berkembang melalui kerja keras, perencanaan yang baik, serta kecermatan dalam melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.
Pemilik weton Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak berbicara, tetapi memiliki karakter kuat.
Mereka lebih senang mengamati keadaan sebelum menentukan sikap. Dalam kepercayaan tradisional, Jumat Kliwon juga kerap dikaitkan dengan kepekaan batin dan intuisi yang cukup kuat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen