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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 31 Agustus 2026 | 06.02 WIB

Rezekinya Mengalir Pelan tapi Stabil, 9 Weton Ini Disebut Punya Hoki Istimewa

Weton dikasih rezeki langit sejak lahir dan bukan pesugihan kata primbon jawa - Image

Weton dikasih rezeki langit sejak lahir dan bukan pesugihan kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki.

Salah satu kepercayaan yang berkembang menyebutkan bahwa terdapat weton tertentu yang dianggap memiliki garis keberuntungan cukup kuat sejak lahir. Rezeki mereka diyakini dapat terbuka melalui berbagai jalan, mulai dari pekerjaan, usaha, hubungan sosial, hingga peluang yang datang secara tidak terduga.

Keberuntungan tersebut dalam pandangan Primbon Jawa tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan yang datang secara instan. Justru, karakter seperti ketekunan, kecermatan, keberanian, dan kemampuan membaca peluang dianggap menjadi faktor yang membantu seseorang mengembangkan kehidupannya.

Yang menarik, weton-weton tersebut dipercaya memperoleh kelancaran rezeki bukan melalui pesugihan atau praktik mistis tertentu, melainkan karena karakter dan laku hidup yang dianggap selaras dengan perhitungan tradisional Jawa.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki garis rezeki istimewa sejak lahir menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Kliwon – Tenang dalam Melangkah, Lancar dalam Rezeki

Rabu Kliwon dikenal sebagai pribadi yang cenderung tenang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka melihat persoalan dari berbagai sisi.

Sikap tersebut membuat mereka sering dipercaya untuk menjadi tempat meminta pendapat. Dalam pekerjaan maupun usaha, kemampuan berpikir secara matang menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, jalur rezeki Rabu Kliwon dapat berkembang melalui kerja keras, perencanaan yang baik, serta kecermatan dalam melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

2. Jumat Kliwon – Pendiam dengan Intuisi Tajam

Pemilik weton Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak berbicara, tetapi memiliki karakter kuat.

Mereka lebih senang mengamati keadaan sebelum menentukan sikap. Dalam kepercayaan tradisional, Jumat Kliwon juga kerap dikaitkan dengan kepekaan batin dan intuisi yang cukup kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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