Berjiwa Welas Asih, 7 Weton Tibo Sri Sukses dan Kaya Raya Lewat Relasi Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Sri menurut Primbon Jawa (Magnific/ senivpetro)
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Sri untuk weton yang berjiwa welas asih dan pandai bicara.
Golongan weton ini diyakini mudah mendapat simpati serta menjadi pusat perhatian di lingkungannya.
Dilansir dari akun YouTube SANIS ONE pada Senin (31/8), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Sri tersebut.
1. Senin pon
Weton Senin Pon memiliki karakter ramah dan tidak menyukai pertengkaran dengan siapa pun.
Wawasan luas yang dimiliki membuat mereka mampu mengambil keputusan secara tepat.
Kesopanan, tabiat halus, dan tanggung jawab menjadi ciri khas yang melekat pada mereka.
Sosok ini kerap menjadi pelindung sekaligus penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Terlalu mementingkan orang lain kadang membuat mereka menghadapi dilema dalam kehidupan pribadinya.
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Jawa Pos
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