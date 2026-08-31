Berjiwa Welas Asih, 7 Weton Tibo Sri Sukses dan Kaya Raya Lewat Relasi Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Sri untuk weton yang berjiwa welas asih dan pandai bicara.

Golongan weton ini diyakini mudah mendapat simpati serta menjadi pusat perhatian di lingkungannya.

Kesuksesan dan rezeki pemilik weton Tibo Sri dipercaya datang melalui relasi yang mereka bangun.

Dilansir dari akun YouTube SANIS ONE pada Senin (31/8), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Sri tersebut.

1. Senin pon

Weton Senin Pon memiliki karakter ramah dan tidak menyukai pertengkaran dengan siapa pun.

Wawasan luas yang dimiliki membuat mereka mampu mengambil keputusan secara tepat.

Kesopanan, tabiat halus, dan tanggung jawab menjadi ciri khas yang melekat pada mereka.