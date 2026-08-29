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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19.09 WIB

5 Weton Tulang Wangi yang Paling Ditakuti, Pemilik Aura Kuat Membuat Orang Lain Segan

Ilustrasi weton tulang wangi. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton tulang wangi. (Magnific)

 

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, pembawaan, hingga aura yang dipercaya melekat pada seseorang sejak lahir. 

Salah satu istilah yang cukup populer adalah weton tulang wangi, yang dalam kepercayaan tertentu merujuk pada orang-orang yang diyakini memiliki daya batin atau pancaran aura berbeda dibandingkan kebanyakan orang. 

Karena karakter dan auranya dianggap kuat, pemilik weton tulang wangi bahkan disebut mampu membuat orang lain merasa segan ketika berada di dekatnya.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton tulang wangi dipercaya mempunyai energi spiritual lebih kuat. 

Sosok orang dengan kelahiran weton tersebut, konon memiliki pembawaan tegas, tatapan tajam, pendirian kokoh, serta karakter yang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Hal inilah yang kemudian membuat mereka sering dianggap "ditakuti", meskipun dalam kehidupan sehari-hari belum tentu memiliki sifat keras atau suka mencari masalah.

Menariknya, istilah weton tulang wangi tidak selalu bermakna negatif. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional, aura kuat justru dapat dikaitkan dengan kewibawaan, daya tarik personal, intuisi, dan kemampuan menjaga diri dari berbagai pengaruh lingkungan. 

Pemiliknya dipercaya mampu membuat orang lain berpikir lebih hati-hati sebelum berbuat atau berbicara di hadapannya.

Namun, perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai tulang wangi dan kekuatan aura merupakan bagian dari tradisi serta kepercayaan masyarakat Jawa, bukan fakta ilmiah yang telah terbukti. 

Karena itu, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai warisan budaya dan bahan refleksi, bukan sebagai penentu mutlak mengenai kepribadian ataupun nasib seseorang.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki aura kuat, berwibawa, dan membuat orang lain segan? 

Simak ulasan mengenai 5 weton tulang wangi yang paling ditakuti menurut kepercayaan Primbon Jawa berikut ini, dikutip dari Youtube E2TV Endang Gunawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang paling sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat. 

Pemilik weton ini dipercaya memiliki pancaran aura yang membuat kehadirannya mudah dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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