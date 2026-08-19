Disebut Titisan Ratu, 5 Weton Wanita Ini Punya Aura Kuat dan Disukai Banyak Orang

JawaPos.com - Dalam budaya dan kepercayaan Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, pembawaan diri, hingga keberuntungan yang menyertai seseorang.

Ada pula keyakinan mengenai perempuan yang sejak lahir dianggap memiliki aura bak seorang ratu. Pesona tersebut tidak selalu berkaitan dengan kecantikan fisik, tetapi juga tercermin dari sikap, tutur kata, ketegasan, serta cara mereka memperlakukan orang lain.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, beberapa weton wanita dipercaya mempunyai karakter kuat, berwibawa, bijaksana, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Sebagian kepercayaan bahkan mengaitkannya dengan simbol pendamping spiritual atau khodam Ratu.

Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut lima weton wanita yang dipercaya memiliki pesona seperti seorang ratu.

1. Selasa Wage Wanita yang lahir pada Selasa Wage memiliki jumlah neptu 7. Dalam ramalan Primbon Jawa, mereka dikenal sebagai sosok yang sabar, dapat dipercaya, dan memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Mereka juga cenderung menjaga perkataan serta tidak senang membicarakan keburukan orang lain. Sifat mudah mengalah dan ketulusan hati membuat kehadiran mereka sering kali disenangi lingkungan sekitar.

Meski begitu, Selasa Wage juga dipercaya mempunyai sisi yang cukup berhati-hati. Mereka dapat mudah merasa curiga, cenderung kaku dalam situasi tertentu, dan tidak selalu mudah mengikuti candaan orang lain.

2. Minggu Kliwon Dengan neptu 13, wanita kelahiran Minggu Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak terlalu banyak membuka kehidupan pribadinya kepada orang lain.

Walaupun terlihat pendiam, mereka mampu membangun hubungan pertemanan yang sehat dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi kewajibannya.