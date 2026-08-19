Januari hingga Desember, Ini 5 Bulan Lahir yang Disebut Punya Aura Kuat

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Astrologi kerap mengaitkan bulan kelahiran dengan karakter dan kecenderungan kepribadian seseorang. Beberapa bulan kelahiran bahkan dipercaya memiliki kaitan dengan sosok yang mempunyai kepercayaan diri, daya tarik, serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Mereka dianggap memiliki karakter yang membuat keberadaannya mudah diperhatikan. Selain tampil percaya diri, sebagian dari mereka juga disebut mempunyai kemampuan memimpin, menghadapi perubahan, dan memberikan inspirasi.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima bulan kelahiran yang menurut astrologi dikaitkan dengan aura kuat dan pengaruh besar.
1. Oktober
Orang yang lahir pada Oktober disebut memiliki daya tarik yang tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Mereka cenderung mengandalkan kecerdasan emosional, kemampuan membaca situasi, serta intuisi dalam memahami orang lain.
Kepekaan tersebut membuat mereka mampu melihat berbagai hal secara lebih mendalam. Bahkan ketika tidak banyak berbicara, kehadiran mereka tetap dapat memberikan kesan kuat kepada orang-orang di sekitarnya.
2. Januari
Mereka yang lahir pada Januari sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki tekad kuat. Semangat untuk memulai sesuatu yang baru membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.
Disiplin dan kerja keras menjadi bagian penting dari karakter mereka. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka cenderung fokus dan berusaha menjalankannya dengan penuh komitmen.
Orang yang lahir pada bulan ini juga disebut memiliki etos kerja serta loyalitas yang tinggi, sehingga dapat diandalkan dalam berbagai situasi.
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Jawa Pos
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