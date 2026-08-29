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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi Capricorn (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan memiliki peluang menjalani hari dengan produktif. Berbagai tugas yang sebelumnya menanti dapat diselesaikan dengan lebih terarah, sementara sikap tenang membantu Anda menghadapi setiap persoalan dengan kepala dingin.

Hari ini juga mendukung pertumbuhan pribadi. Kemampuan menjaga ketenangan dapat membuat Capricorn lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik dalam urusan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (29/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn dapat memanfaatkan hari ini untuk menyelesaikan berbagai tugas. Anda berada dalam kondisi yang mendukung produktivitas dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Sikap tenang menjadi salah satu kekuatan Capricorn hari ini.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn dipenuhi suasana yang menyenangkan. Percakapan dengan pasangan dapat menghadirkan kebahagiaan dan membuat hubungan terasa semakin dekat.

Anda juga memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama orang yang dicintai. Manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati kebersamaan dan menciptakan momen sederhana yang mempererat hubungan.

Karier Capricorn

Karier Capricorn menunjukkan perkembangan positif. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu dan menghasilkan kualitas kerja yang baik.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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