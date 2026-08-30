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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio menjadi lebih sabar dan strategis. Scorpio mungkin akan menjadi sangat berhati-hati dalam pendekatan urusan pribadi maupun profesional.

Tidak ada hari yang lebih baik untuk mulai merencanakan masa depan selain sekarang. Selain itu, konflik apa pun dengan seseorang terdekat, harus diselesaikan dengan cepat. 

Setelah seharian bekerja keras, Scorpio bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi, jadi manfaatkan momen-momen istimewa ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Waspadalah, karena zodiak Scorpio akan mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Terkait karir, berhati-hatilah karena perhatian akan menyoroti kesalahan Scorpio dalam bekerja.

Sementara itu, lakukan yoga untuk menenangkan dan mengencangkan otot. Pada ranah keuangan, teruslah menapaki tangga profesional dan finansial karena membuat kemajuan karir adalah prioritas utama Scorpio. 

Cinta Scorpio

Hari ini, Scorpio kemungkinan akan mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Scorpio kesulitan mengetahui bagaimana cara menghadapinya. 

Editor: Candra Mega Sari
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