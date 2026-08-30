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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/Chun) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/Chun)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa semangat Aquarius yang tinggi akan memikat orang di sekitar. 

Produktivitas Aquarius akan meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Rekan kerja juga akan dengan senang hati membantu. Gunakan hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 30 Agustus 2026.


Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius merasa sangat terdorong oleh keinginan untuk menyenangkan pasangan. Terkait karir, kegigihan dan kerja keras Aquarius akan membawa pada kemajuan karir yang stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, cobalah rileks dan selesaikan beberapa hal yang tertunda dalam daftar tugas. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa Aquarius menuju arah yang benar.

Cinta Aquarius

Hari ini, Aquarius terdorong oleh keinginan untuk menyenangkan pasangan. Pastikan tetap terhubung dengan tujuan hidup sendiri dan jangan sampai terlalu terpaku pada upaya menyenangkan pasangan. 

Pasangan juga seharusnya menginginkan yang terbaik untuk Aquarius, bukan hanya sebaliknya. Temukan keseimbangan dalam kehidupan asmara hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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