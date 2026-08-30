Ramalan Zodiak Pisces 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini, beberapa orang mungkin terkejut bahwa zodiak Pisces akan berusaha keras untuk membantu orang lain dan bersikap baik kepada mereka.



Pisces akan mengalami perubahan perspektif yang signifikan. Pastikan perubahan ini terjadi tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus membatasi masukan dari luar saat memiliki masalah dengan pasangan. Terkait karir, berbahagialah karena Pisces memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan kenaikan gaji atau promosi.



Sementara itu, Pisces akhirnya kembali pulih setelah mengalami beberapa masalah kesehatan yang membuat frustrasi. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.



Cinta Pisces

Waspadalah terhadap teman yang ingin mencoba memperbaiki hubungan Pisces dengan pasangan hari ini. Satu-satunya masalah adalah antara Pisces dan pasangan, dan teman tidak perlu ikut campur.