Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)


JawaPos.com - Hari ini, beberapa orang mungkin terkejut bahwa zodiak Pisces akan berusaha keras untuk membantu orang lain dan bersikap baik kepada mereka. 

Pisces akan mengalami perubahan perspektif yang signifikan. Pastikan perubahan ini terjadi tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus membatasi masukan dari luar saat memiliki masalah dengan pasangan. Terkait karir, berbahagialah karena Pisces memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan kenaikan gaji atau promosi.

Sementara itu, Pisces akhirnya kembali pulih setelah mengalami beberapa masalah kesehatan yang membuat frustrasi. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.

Cinta Pisces

Waspadalah terhadap teman yang ingin mencoba memperbaiki hubungan Pisces dengan pasangan hari ini. Satu-satunya masalah adalah antara Pisces dan pasangan, dan teman tidak perlu ikut campur. 

Pengaruh dari luar hanya akan memperkeruh keadaan, jadi batasi masukan dari luar, berkomunikasilah dengan jelas bersama pasangan agar semuanya baik-baik saja.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Awal September 2026: Tetap Praktis, Jangan Abaikan Masalah Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Awal September 2026: Tetap Praktis, Jangan Abaikan Masalah Keuangan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.33 WIB

Ramalan Zodiak Leo Awal September 2026: Hindari Keputusan Besar, Fokus Menata Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Awal September 2026: Hindari Keputusan Besar, Fokus Menata Diri

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.08 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Awal September 2026: Tetap Tenang dan Kendalikan Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Awal September 2026: Tetap Tenang dan Kendalikan Pengeluaran

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore