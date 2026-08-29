Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius merasa khawatir karena beberapa masalah profesional. Aquarius mungkin berada dalam situasi yang memalukan di tempat kerja.

Bakat diplomasi aquarius akan sangat berguna untuk menyelamatkan keadaan. Gunakan kata-kata dan kemampuan persuasif untuk membersihkan namamu, dan aquarius akan baik-baik saja.

Zodiak pisces mungkin akan mendapatkan kabar baik yang mengejutkan dari luar negeri. Jika ada kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri, mereka pasti akan menelepon atau mengirim pesan untuk memberi tahu pisces tentang kabar baik.

Selain itu, ada kemungkinan pisces diundang untuk berlibur ke luar negeri. Hal ini pasti akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup dan memberikan kenangan seumur hidup. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menyelesaikan kesalahpahaman atau pertengkaran dalam hubungan. Terkait karir, luangkan waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusan karir yang harus dibuat.

Sementara itu, cobalah memulai program kebugaran kembali agar aquarius terbebas dari ketegangan mental. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa aquarius menuju arah yang benar.

Cinta Aquarius