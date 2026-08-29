6 Zodiak yang Hobi Ghosting, Tiba-Tiba Hilang Saat Di Chat karena Boring

JawaPos.com - Ghosting adalah kondisi saat seseorang tiba-tiba berhenti berkomunikasi tanpa menjelaskan bagaimana alasannya.

Hal ini cukup sering terjadi, dalam hubungan atau kencan secara online. Sebagian orang percaya bahwa zodiak tertentu lebih mudah melakukan hal-hal tersebut.

Menurut informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (28/08) enam zodiak berikut diketahui paling sering melakukan ghosting.

Gemini

Gemini terkadang merasa kesulitan saat harus mengambil keputusan. Mereka tidak pernah menghadapi permasalahan yang ada, justru memilih menghilang begitu saja, membiarkan masalah berlalu dan dilupakan.

Aquarius

Aquarius sangat menghargai kebebasan. Mereka tidak suka merasa terlalu terikat di dalamsebuah hubungan. Mereka juga lebih memilih untuk menghilang tanpa kabar. Saat di chat, aquarius akan pergi saja saat percakapan tidak menarik tanpa menjelaskan alasannya.

Pisces

Pisces terkenal karena sangat sensitif. Mereka tidak suka menyakiti perasaan orang lain. Oleh sebab itu, mereka memilih jalan ghosting untuk mengakhiri hubungan. Konfrontasi secara langsung bukan tipe mereka dalam bertengkar.

Aries

Aries bertindak berdasarkan dorongan hati. Saat tiba-tiba kehilangan minat dan ketertarikan, mereka akan menghosting anda tanpa terlalu banyak memikirkan konsekuensinya.

Scorpio

Scorpio sangat menghargai privasi. Jika merasa seseorang mulai terlalu dekat dengan dirinya, mereka mungkin memilih untuk menghilang sebagai cara terbaik untuk melindungi dirinya sendiri.

Capricorn