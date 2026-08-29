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Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.21 WIB

3 Weton yang Mulai September Tahun 2026 Hidupnya Dekat dengan Keberuntungan, Uang Datang Tiada Henti

Ilustrasi Kebanjiran Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Kebanjiran Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, menuju akhir tahun ladang rezeki dikatakan akan terhampar luas.

Orang-orang yang dinaungi hoki sangat mungkin untuk memanen banyak sekali kebaikan hingga bisa menghidupi keluarganya dengan layak penuh kebahagiaan.

Bila bisa memanfaatkan keberadaan periode keemasan ini, maka hidup yang dijalani akan dipenuhi dengan keuntungan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan mulai September tahun 2026 hidupnya dekat dengan keberuntungan saat uang datang tiada henti.

1. Weton Rabu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Kliwon umumnya memiliki karakter yang kuat.

Mereka merupakan pribadi yang tegas hingga bila dihadapkan dengan berbagai kesulitan, selalu bisa melewati.

Watak inilah yang diyakini jadi salah satu modal besar yang membuat mereka bisa mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah di tahun 2026.

Rezeki mereka dikatakan banyak datang dari kesempatan yang berhasil dieksekusi dengan baik sehingga mendapat banyak keuntungan.

2. Weton Kamis Pon 

Editor: Hanny Suwindari
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