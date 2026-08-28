8 Zodiak Diprediksi Mendapat Kejutan Besar September: Rezeki, Karier, Cinta dan Konflik Tak Terduga!

Ilustrasi Mendapat Kejutan Besar (Freepik)
JawaPos.com - Energi kolektif dari banyak orang menunjukkan adanya perubahan situasi yang cukup kuat pada periode September.
Sejumlah zodiak disebut berpotensi menghadapi kejutan besar yang datang dari berbagai arah, mulai dari pekerjaan, bisnis, hubungan, keuangan, hingga kehidupan pribadi.
Kejutan tersebut tidak selalu berarti sesuatu yang buruk karena sebagian energi justru mengarah pada peluang yang dapat membawa perubahan positif.
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Pembacaan ini bersifat umum sehingga setiap orang dapat merasakan energinya dengan cara yang berbeda.
Peristiwa yang muncul pun tidak harus terjadi tepat pada September karena energi dalam pembacaan seperti ini dapat bersifat lebih luas, maju, mundur, sedang berlangsung, atau baru terasa pada periode berikutnya.
Karena itu, Anda dapat menjadikannya sebagai bahan refleksi dan menyesuaikannya dengan kondisi kehidupan masing-masing.
Menariknya, kejutan besar yang tergambar bukan hanya berkaitan dengan keberuntungan.
Ada pula energi mengenai perubahan mendadak, penundaan rencana, konflik, kecemburuan, persoalan materi, hingga perubahan pekerjaan.
Di sisi lain, terdapat peluang berupa pekerjaan, proyek, bisnis, perjalanan, atau pertemuan dengan orang yang selama ini dirindukan.
Berikut 8 zodiak yang energinya paling menonjol dalam pembacaan tersebut yang dirangkum dari kanal YouTube EMA DIARY pada Jumat (28/08).
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Jawa Pos
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