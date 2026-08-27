Tak Lagi Terjebak Keraguan, 4 Shio Ini Diprediksi Memulai Babak Baru yang Penuh Kebahagiaan

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa berjalan di tempat, bukan karena tidak ada kesempatan, melainkan karena keraguan membuat langkah terus tertahan.

Keinginan untuk berubah sebenarnya sudah ada, tetapi berbagai pertimbangan membuat seseorang memilih bertahan dalam keadaan yang sama.

Bagi 4 shio tertentu, Kamis, 27 Agustus 2026 dipandang sebagai momentum untuk keluar dari pola tersebut diulas dari Yourtango.com.

Dalam penanggalan Tionghoa, 27 Agustus 2026 berada pada Tahun Api Kuda dan Bulan Api Monyet.

Hari tersebut dikenal sebagai Water Rooster Remove Day, yaitu salah satu jenis hari yang secara tradisional dikaitkan dengan proses melepaskan, membersihkan, memperbaiki, dan menghilangkan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai.

Makna tersebut menarik karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari keputusan yang dramatis.

Terkadang, babak baru justru dimulai ketika seseorang berani mengubah satu kebiasaan, meninggalkan pola yang tidak efektif, mengambil jarak dari hubungan yang melelahkan, atau membereskan sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran.

Untuk 4 shio berikut, energi perubahan tersebut dipercaya dapat menjadi dorongan untuk berhenti terlalu lama berada dalam keraguan.

Kebahagiaan yang muncul bukan semata-mata karena keadaan mendadak sempurna, melainkan karena mereka mulai memahami apa yang harus dipertahankan, diperbaiki, dan ditinggalkan.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi memasuki babak baru pada 27 Agustus 2026?

1. Shio Ayam: Keraguan Berubah Menjadi Keputusan yang Lebih Tepat

Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang teliti, teratur, dan terbiasa memperhatikan berbagai hal secara mendalam.

Karakter tersebut menjadi kekuatan ketika Anda harus memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana.

Namun, sifat terlalu berhati-hati terkadang justru membuat Anda sulit mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi memberikan hasil terbaik.