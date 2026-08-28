Bukan Sekadar Hoki, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Berlimpah

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran tersebut telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal hingga sekarang.

Primbon Jawa tidak hanya berbicara mengenai keberuntungan, tetapi juga memuat berbagai nasihat tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupan. Karena itu, sejumlah weton kemudian dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung terbukanya peluang ekonomi.

Ada pula weton yang dalam sejumlah penafsiran disebut memiliki aliran rezeki kuat. Kekayaan mereka digambarkan dapat berkembang secara bertahap, terutama ketika kemampuan, kerja keras, dan kesempatan berjalan beriringan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang disebut mempunyai potensi besar dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi disebut sebagai salah satu weton yang pandai menemukan kesempatan. Pemilik weton ini digambarkan mampu membaca keadaan dan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sulit.

Kemampuan melihat peluang tersebut membuat mereka dipercaya cocok menjalankan usaha, perdagangan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan.

Dalam penafsiran primbon, keberuntungan finansial Senin Legi tidak hanya dikaitkan dengan hoki, tetapi juga dengan kemauan untuk bekerja keras dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing dipercaya mempunyai daya tarik dan kewibawaan yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan. Karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal penting ketika membangun usaha maupun memperluas jaringan.

Mereka juga digambarkan lebih mudah memperoleh dukungan dari rekan, mitra, atau orang-orang yang melihat potensi dirinya.