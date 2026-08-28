Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.13 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Berlimpah

seseorang yang rezeki yang datang tak pernah sedikit./Freepik. - Image

seseorang yang rezeki yang datang tak pernah sedikit./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran tersebut telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal hingga sekarang.

Primbon Jawa tidak hanya berbicara mengenai keberuntungan, tetapi juga memuat berbagai nasihat tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupan. Karena itu, sejumlah weton kemudian dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung terbukanya peluang ekonomi.

Ada pula weton yang dalam sejumlah penafsiran disebut memiliki aliran rezeki kuat. Kekayaan mereka digambarkan dapat berkembang secara bertahap, terutama ketika kemampuan, kerja keras, dan kesempatan berjalan beriringan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang disebut mempunyai potensi besar dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi

Senin Legi disebut sebagai salah satu weton yang pandai menemukan kesempatan. Pemilik weton ini digambarkan mampu membaca keadaan dan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sulit.

Kemampuan melihat peluang tersebut membuat mereka dipercaya cocok menjalankan usaha, perdagangan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan.

Dalam penafsiran primbon, keberuntungan finansial Senin Legi tidak hanya dikaitkan dengan hoki, tetapi juga dengan kemauan untuk bekerja keras dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dipercaya mempunyai daya tarik dan kewibawaan yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan. Karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal penting ketika membangun usaha maupun memperluas jaringan.

Mereka juga digambarkan lebih mudah memperoleh dukungan dari rekan, mitra, atau orang-orang yang melihat potensi dirinya.

Dalam kepercayaan primbon, rezeki Rabu Pahing diibaratkan seperti harta yang terus dikumpulkan. Semakin pandai mengelolanya, semakin besar pula peluang kemakmuran yang dapat diraih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Hoki, 4 Zodiak Ini Disebut Punya Karakter Pendukung Kesuksesan - Image
Zodiak

Bukan Cuma Hoki, 4 Zodiak Ini Disebut Punya Karakter Pendukung Kesuksesan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.20 WIB

3 Zodiak yang Mimpinya Bisa Diraih di Pertengahan Tahun 2026, Hoki Bikin Jalan Terbuka Lebar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Mimpinya Bisa Diraih di Pertengahan Tahun 2026, Hoki Bikin Jalan Terbuka Lebar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.57 WIB

3 Zodiak yang Dapat Hoki Besar di Akhir Bulan, Tahun 2026 Banyak Rezeki sampai Semua Urusan Lancar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Dapat Hoki Besar di Akhir Bulan, Tahun 2026 Banyak Rezeki sampai Semua Urusan Lancar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore