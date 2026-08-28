Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 7 Shio Ini Konon Berpeluang Jadi Kaya Raya

JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan mapan tidak selalu berlangsung dengan cara yang sama. Ada orang yang membangun kekayaan secara perlahan melalui kerja keras, sementara sebagian lainnya dipercaya bisa mendapatkan kesempatan finansial besar secara tiba-tiba.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan sering dikaitkan dengan hubungan antara manusia, alam, serta energi yang mengelilinginya. Dari sudut pandang kepercayaan tersebut, momentum tertentu dipercaya dapat membawa peluang rezeki yang lebih besar bagi pemilik shio tertentu.

Kejutan finansial yang dimaksud pun beragam. Mulai dari peluang bisnis, keuntungan usaha, bantuan orang lain, hingga harta keluarga yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut mempunyai peluang mengalami peningkatan keberuntungan finansial dan berpotensi menjadi "orang kaya baru".

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus – Peluang Keuntungan Bermunculan Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cermat dan pandai melihat kesempatan. Karakter tersebut disebut dapat menjadi modal penting ketika menghadapi peluang finansial.

Dalam ramalan yang dikutip, pemilik Shio Tikus berpotensi mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber. Misalnya, investasi yang sebelumnya bernilai kecil kemudian berkembang, bisnis yang kembali ramai, atau bonus tambahan dari pekerjaan.

Jika peluang tersebut benar-benar datang, kemampuan mengatur uang menjadi hal yang tidak kalah penting.

Lansiran dari kanal Rezeki dan Hoki menyarankan agar pemilik Shio Tikus tidak langsung menghabiskan keuntungan yang diperoleh. Sebagian dana dapat dialihkan untuk tabungan atau aset yang mempunyai manfaat jangka panjang.