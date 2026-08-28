Ramalan Zodiak Libra 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini adalah hari keberuntungan bagi zodiak libra. Energi ini akan terlihat dalam suasana hati libra, dan orang-orang di sekitar juga akan merasakannya.

Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan rencana-rencana yang tertunda. Memiliki rasa percaya diri yang baik akan membantu libra menjadi lebih efisien dan produktif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 28 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa mencerahkan hari pasangan dengan melakukan tindakan yang penuh kasih sayang. Terkait karir, carilah tempat untuk bekerja atau belajar yang memungkinkan untuk menghindari gangguan pada hari ini.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan seorang profesional jika libra sedang mempertimbangkan untuk mengenakan batu permata yang menghilangkan kekhawatiran. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.

Cinta Libra

Cobalah mencerahkan hari pasangan dengan sebuah tindakan kecil yang penuh kasih sayang. Tindakan kecil akan diingat oleh pasangan dan mendorongnya untuk melakukan upaya serupa dalam memelihara romantisme.

Upaya ini juga akan membawa vitalitas ke dalam hubungan, serta membuka jalan untuk saling memaafkan dan melupakan semua perbedaan.

Karir Libra

Hari ini, libra harus mencari tempat untuk bekerja atau belajar yang memungkinkan untuk menghindari gangguan. Fokuslah dan tetapkan prioritas dengan jelas.

Perhatian libra sedang mudah teralihkan dari tanggung jawab, jadi atur strategi untuk meminimalkan gangguan. Jika berhasil untuk fokus, libra dapat menyelesaikan banyak hal dengan mudah.

Kesehatan Libra