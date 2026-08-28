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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio. (Magnific/ magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio. (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi menghadapi hari yang cukup menantang pada Jumat (28/8). Sejumlah situasi mungkin mengharuskan Anda mengorbankan kenyamanan, sementara tekanan yang muncul berpotensi membuat pikiran terasa lebih berat.

Agar tetap tenang menghadapi berbagai persoalan, Scorpio perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Mendengarkan musik, menonton film, atau melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dapat membantu meredakan stres.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Jumat (28/8), dikutip dari horoskop harian.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini membawa sejumlah situasi yang menuntut Scorpio untuk lebih banyak berkompromi. Beberapa kenyamanan mungkin harus dikorbankan demi menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan stres jika tidak diimbangi dengan waktu untuk menenangkan diri.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara membutuhkan sikap yang lebih santai. Kegelisahan yang dirasakan Scorpio dapat memengaruhi suasana hati dan tanpa disadari membuat perasaan tersebut terbawa ketika berinteraksi dengan pasangan.

Sebaiknya jangan membiarkan kecemasan menguasai hubungan. Cobalah mengendalikan emosi dan menghadapi pasangan dengan lebih tenang agar keharmonisan tetap terjaga.

Karier Scorpio

Tekanan kerja diperkirakan cukup tinggi dan dapat berlangsung sepanjang hari. Banyaknya tuntutan pekerjaan membuat Scorpio perlu mengatur tenaga dan waktu secara lebih cermat.

Perencanaan yang matang menjadi kunci untuk menghadapi situasi tersebut. Susun pekerjaan berdasarkan prioritas agar aktivitas berjalan lebih efisien dan tekanan dapat diminimalkan.

Kesehatan Scorpio

Scorpio perlu memperhatikan kondisi tubuh karena ada kemungkinan mengalami sakit kepala. Tekanan dan stres yang menumpuk dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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