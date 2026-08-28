Ramalan Zodiak Capricorn 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini disarankan menjalani Jumat (28/8) dengan lebih santai dan fleksibel. Tidak semua hal perlu dipaksakan berjalan sesuai rencana karena sejumlah situasi justru membutuhkan kehati-hatian dan kemampuan beradaptasi.

Hari ini juga bukan waktu yang ideal untuk Capricorn mengambil keputusan besar maupun memulai proyek berskala besar. Lebih baik fokus menyelesaikan hal-hal yang sudah berjalan sambil mengatur langkah berikutnya dengan matang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (28/8), dikutip dari horoskop harian.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, Capricorn perlu lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai urusan hari ini. Pendekatan yang santai dan fleksibel akan membantu Anda menghadapi situasi tanpa menambah tekanan yang tidak perlu. Hindari terburu-buru mengambil keputusan penting atau memulai proyek besar.

Cinta Capricorn Hubungan asmara Capricorn berpotensi terganggu oleh emosi yang sedang dirasakan. Anda mungkin tanpa sadar mengungkapkan perasaan yang mengganggu pikiran kepada pasangan.

Jika tidak dikendalikan, sikap tersebut dapat memengaruhi keharmonisan hubungan dan kepuasan satu sama lain. Cobalah memilih waktu dan cara yang tepat untuk membicarakan perasaan agar tidak berubah menjadi konflik.

Karier Capricorn Suasana di tempat kerja mungkin terasa kurang menyenangkan. Perselisihan dengan rekan kerja juga berpotensi muncul dan membuat tekanan pekerjaan terasa semakin berat.

Capricorn perlu menyusun jadwal dengan baik agar pekerjaan tetap terkendali. Fokus pada tanggung jawab utama dan hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu.