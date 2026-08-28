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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.06 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi menghadapi hari yang cukup menantang pada Jumat (28/8). Sejumlah situasi menegangkan dan penundaan dalam mencapai tujuan mungkin membuat langkah Anda terasa lebih lambat dari biasanya.

Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih sistematis agar berbagai urusan tetap terkendali. Pisces juga perlu menjaga pikiran tetap positif supaya tekanan yang muncul tidak memengaruhi hubungan, pekerjaan, maupun kondisi fisik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (28/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan Pisces. Kemajuan dalam beberapa urusan dapat mengalami penundaan, sementara situasi yang menegangkan berpotensi membuat Anda merasa khawatir. Perencanaan yang sistematis akan membantu menghadapi kondisi tersebut.

Cinta Pisces

Pikiran yang membingungkan dapat memengaruhi hubungan asmara. Kondisi emosional tersebut berpotensi memicu perselisihan dengan pasangan jika tidak dikendalikan.

Pisces sebaiknya menghindari perasaan negatif yang hanya akan memperkeruh suasana. Cobalah tetap ceria dan jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum membicarakannya dengan pasangan.

Karier Pisces

Tekanan pekerjaan mungkin membuat Pisces merasa khawatir. Selain itu, ada kemungkinan muncul perselisihan dengan atasan sehingga Anda perlu lebih fleksibel ketika berkomunikasi di tempat kerja.

Atur jadwal dan rencanakan setiap tugas dengan baik agar pekerjaan lebih mudah dikendalikan. Pendekatan yang tenang dan adaptif dapat membantu menghindari konflik sekaligus menjaga produktivitas.

Kesehatan Pisces

Pisces berpotensi mengalami nyeri pada kaki hari ini. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan tingkat stres dan ketegangan yang cukup tinggi.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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