Ramalan Zodiak Aquarius 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi menghadapi sejumlah hambatan pada Jumat (28/8). Kondisi tersebut dapat memicu rasa jengkel, frustrasi, hingga kegelisahan ketika berbagai rencana tidak berjalan sesuai harapan.

Agar pikiran tetap tenang, Aquarius disarankan tidak larut dalam tekanan. Doa dan meditasi dapat menjadi cara untuk menenangkan diri sekaligus membantu Anda menghadapi berbagai persoalan dengan pikiran yang lebih damai.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (28/8), dikutip dari horoskop harian.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari) Secara umum, pertumbuhan Aquarius mungkin menghadapi beberapa hambatan hari ini. Situasi tersebut berpotensi membuat Anda merasa tidak nyaman karena perkembangan yang diharapkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Daripada membiarkan frustrasi menguasai diri, cobalah mengambil waktu untuk menenangkan pikiran.

Cinta Aquarius Dalam hubungan asmara, Aquarius mungkin menjadi lebih sensitif terhadap pasangan. Perasaan yang terlalu mudah tersentuh dapat membuat komunikasi berjalan kurang mulus.

Sebaiknya jangan membiarkan emosi sesaat menjadi penghambat hubungan. Cobalah menyampaikan perasaan dengan tenang dan memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami apa yang sedang Anda rasakan.

Karier Aquarius Kinerja di tempat kerja mungkin belum sesuai dengan harapan. Aquarius juga berpotensi melakukan kesalahan jika mengerjakan tugas secara terburu-buru atau kurang memperhatikan detail.

Ketelitian menjadi kunci untuk memperbaiki hasil kerja hari ini. Periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan agar kesalahan dapat diminimalkan dan performa Anda tetap terjaga.