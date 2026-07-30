Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Rezeki Tambahan

Shio yang Paling Hoki di Akhir Bulan Juli 2026. (Freepik)
JawaPos.com - Menjelang akhir Juli 2026, sejumlah shio dipercaya akan mengalami fase penuh keberuntungan.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perubahan energi setiap periode diyakini dapat membawa pengaruh terhadap peluang, hubungan, dan kondisi finansial seseorang.
Bagi beberapa pemilik shio tertentu, akhir bulan ini disebut menjadi waktu yang tepat untuk membuka peluang baru, memperluas hubungan, serta menerima hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.
Keberuntungan yang datang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga berupa kesempatan, dukungan dari orang sekitar, hingga jalan keluar dari berbagai persoalan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diprediksi memiliki hoki tinggi dan berpeluang mendapatkan rezeki tak terduga pada akhir Juli 2026.
Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, serta mampu mengatur waktu dan keuangan dengan baik.
Menjelang akhir Juli 2026, energi keberuntungan disebut semakin menguat bagi mereka.
Peluang baru dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari pekerjaan tambahan, proyek sampingan, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak direncanakan.
Keberuntungan Shio Tikus juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.
Percakapan sederhana dapat berkembang menjadi kerja sama yang menguntungkan, sementara koneksi lama yang kembali hadir berpotensi membawa peluang baru.
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