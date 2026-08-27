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Lania Monica
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.39 WIB

Rezeki Dadakan hingga Momongan, 6 Zodiak Ini Diprediksi Beruntung di Akhir Agustus

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi../ (Freepik) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi../ (Freepik)

JawaPos.com – Penghujung bulan sering kali menjadi periode yang cukup menantang, terutama ketika kebutuhan meningkat sementara kondisi keuangan mulai menipis.

Namun, dalam ramalan astrologi, akhir Agustus justru disebut membawa energi positif bagi sejumlah zodiak. Keberuntungan yang datang pun digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang finansial, perkembangan karier, kondisi kesehatan yang lebih baik, hingga kabar bahagia dalam keluarga.

Bagi sebagian orang, momen tersebut bahkan dikaitkan dengan kesempatan memiliki rumah atau hadirnya buah hati setelah lama dinantikan.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diramal berpotensi mendapatkan keajaiban besar menjelang akhir Agustus.

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti, disiplin, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Meski terkadang terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan, mereka biasanya berusaha mencari solusi sampai menemukan jalan keluar.

Menjelang akhir Agustus, Virgo diprediksi memperoleh kejutan yang menyenangkan. Peluang tersebut dapat berkaitan dengan datangnya pemasukan tambahan, kesempatan memiliki rumah, atau kabar menggembirakan bagi mereka yang sedang menantikan momongan.

2. Aries

Aries memiliki karakter penuh energi dan senang mencoba berbagai pengalaman baru. Mereka juga dikenal bersemangat, optimistis, serta mudah mencairkan suasana dengan sisi humorisnya.

Walaupun terkadang keras kepala, sifat pantang menyerah menjadi salah satu kekuatan Aries. Di penghujung Agustus, zodiak ini diramalkan berpeluang menerima kejutan positif, khususnya dalam urusan keuangan maupun kehidupan rumah tangga.

3. Pisces

Pisces dikenal memiliki intuisi yang kuat dan perasaan yang cukup dalam. Mereka cenderung setia terhadap orang maupun hal yang dianggap penting, meski terkadang membutuhkan waktu lama untuk benar-benar melepaskan masa lalu.

Akhir Agustus diprediksi menjadi periode yang lebih cerah bagi Pisces. Kondisi finansial berpeluang mengalami perkembangan, sementara rezeki tak terduga atau kabar baik dari keluarga juga disebut bisa menghampiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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