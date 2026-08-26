Rezeki Berdatangan, 8 Weton Ini Dipercaya Mendapat Kelimpahan Menjelang Akhir Agustus

JawaPos.com – Penghujung Agustus kerap menjadi momen yang menarik bagi mereka yang mengikuti penafsiran weton dalam tradisi Jawa. Sejumlah weton dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dan berpeluang mendapatkan berbagai kemudahan menjelang pergantian bulan.

Dalam Primbon Jawa, weton tidak hanya dikaitkan dengan karakter seseorang, tetapi juga kerap digunakan sebagai dasar untuk membaca gambaran perjalanan hidup dan peruntungan.

Bagi sebagian orang, ramalan weton menjadi salah satu cara untuk melihat kemungkinan datangnya peluang, baik dalam pekerjaan, usaha, hubungan sosial maupun kondisi finansial.

Dilansir dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan positif dan berpeluang mendapatkan kelimpahan pada penghujung Agustus.

Berikut delapan weton tersebut:

1. Senin Legi Pemilik Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang aktif, mudah bergaul, dan cukup peka melihat peluang di sekitarnya.

Mereka cenderung tidak hanya menunggu kesempatan datang. Ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan, pemilik weton ini dipercaya lebih berani mengambil tindakan.

Senin memiliki nilai neptu 4, sedangkan Legi bernilai 5 sehingga jumlah keseluruhannya adalah 9.

Menjelang akhir Agustus, weton ini disebut berpeluang mendapatkan kabar atau kesempatan yang berkaitan dengan usaha dan keuangan. Bentuknya bisa berupa tawaran kerja sama, peningkatan penjualan, maupun urusan finansial yang sebelumnya sempat tertunda.