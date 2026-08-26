Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.08 WIB

Rezeki Berdatangan, 8 Weton Ini Dipercaya Mendapat Kelimpahan Menjelang Akhir Agustus

weton pilihan paling beruntung mendapatkan kelimpahan di penghujung bulan Akhir Agustus. (Freepik/ freepik) - Image

weton pilihan paling beruntung mendapatkan kelimpahan di penghujung bulan Akhir Agustus. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Penghujung Agustus kerap menjadi momen yang menarik bagi mereka yang mengikuti penafsiran weton dalam tradisi Jawa. Sejumlah weton dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dan berpeluang mendapatkan berbagai kemudahan menjelang pergantian bulan.

Dalam Primbon Jawa, weton tidak hanya dikaitkan dengan karakter seseorang, tetapi juga kerap digunakan sebagai dasar untuk membaca gambaran perjalanan hidup dan peruntungan.

Bagi sebagian orang, ramalan weton menjadi salah satu cara untuk melihat kemungkinan datangnya peluang, baik dalam pekerjaan, usaha, hubungan sosial maupun kondisi finansial.

Dilansir dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan positif dan berpeluang mendapatkan kelimpahan pada penghujung Agustus.

Berikut delapan weton tersebut:

1. Senin Legi

Pemilik Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang aktif, mudah bergaul, dan cukup peka melihat peluang di sekitarnya.

Mereka cenderung tidak hanya menunggu kesempatan datang. Ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan, pemilik weton ini dipercaya lebih berani mengambil tindakan.

Senin memiliki nilai neptu 4, sedangkan Legi bernilai 5 sehingga jumlah keseluruhannya adalah 9.

Menjelang akhir Agustus, weton ini disebut berpeluang mendapatkan kabar atau kesempatan yang berkaitan dengan usaha dan keuangan. Bentuknya bisa berupa tawaran kerja sama, peningkatan penjualan, maupun urusan finansial yang sebelumnya sempat tertunda.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing mempunyai karakter yang digambarkan memiliki tujuan jelas dan daya tahan kuat dalam menghadapi berbagai persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Dapatkan Kelimpahan dan Keberuntungan pada 22 Agustus 2026, Saatnya Panen Hasil Usaha! - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Dapatkan Kelimpahan dan Keberuntungan pada 22 Agustus 2026, Saatnya Panen Hasil Usaha!

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23.46 WIB

4 Zodiak yang Diprediksi Menarik Kelimpahan dan Keberuntungan Mulai Hari Kamis, 20 Agustus 2026. - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Diprediksi Menarik Kelimpahan dan Keberuntungan Mulai Hari Kamis, 20 Agustus 2026.

Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Dijuluki Pembawa Kelimpahan, Ini 7 Weton yang Konon Memiliki Energi Wasesa Segara - Image
Zodiak

Dijuluki Pembawa Kelimpahan, Ini 7 Weton yang Konon Memiliki Energi Wasesa Segara

Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.48 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore