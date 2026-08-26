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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.27 WIB

Akhir Agustus Bawa Kabar Baik, 6 Zodiak Ini Diprediksi Lebih Mudah Atasi Beban Keuangan

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Penghujung Agustus 2026 disebut membawa suasana berbeda bagi sejumlah zodiak, khususnya dalam urusan finansial.

Dalam ramalan astrologi, beberapa zodiak diprediksi memperoleh peluang yang dapat membantu mereka mengatasi persoalan keuangan, mulai dari tagihan yang menumpuk hingga kewajiban yang belum terselesaikan.

Perubahan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung. Peluang pekerjaan, pemasukan tambahan, pembayaran piutang, maupun bantuan dari orang lain juga dapat menjadi jalan keluar dari tekanan finansial.

Dilansir dari akun YouTube ZODIAK HARIAN, terdapat enam zodiak yang disebut berpeluang mendapatkan energi positif dalam urusan keuangan menjelang akhir Agustus 2026.

1. Aquarius

Aquarius diprediksi memasuki fase yang lebih menjanjikan dalam hal finansial. Kekhawatiran mengenai kondisi keuangan yang sebelumnya cukup mengganggu perlahan disebut mulai menemukan titik terang.

Kemampuan untuk tetap tenang menjadi salah satu hal penting bagi Aquarius. Ketika emosi dapat dikendalikan, mereka dinilai lebih mudah melihat peluang dan menentukan langkah yang tepat.

Dalam periode ini, pemasukan tambahan juga diramalkan mulai terbuka dari berbagai arah. Kesempatan tersebut dapat memberikan ruang bagi Aquarius untuk menyelesaikan kewajiban finansial secara bertahap.

Kabar baik yang datang juga diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi persoalan keuangan.

2. Gemini

Gemini digambarkan masih berhadapan dengan tekanan finansial. Berbagai kebutuhan dan kewajiban pembayaran membuat pikiran mereka cukup terbebani.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak selamanya berlangsung. Gemini disarankan untuk tidak membiarkan kecemasan mengambil alih karena pikiran yang terlalu penuh justru dapat membuat proses mencari solusi menjadi lebih sulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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