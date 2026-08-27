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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.32 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Energi Rezeki Melimpah

Weton tibo dunyo yang bebas hutang karena rezeki mengalir deras - Image

Weton tibo dunyo yang bebas hutang karena rezeki mengalir deras

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Salah satu istilah yang dikenal dalam pembacaan primbon adalah tibo dunyo, yang sering dikaitkan dengan urusan harta, kemakmuran, serta kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Orang yang disebut memiliki peruntungan tibo dunyo dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kondisi finansial yang mapan. Rezeki tersebut diyakini dapat diperoleh melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan lain yang datang dalam perjalanan hidup.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang pasti kaya atau terbebas dari utang. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keputusan, kerja keras, dan cara seseorang mengelola keuangan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki tibo dunyo dan peruntungan finansial kuat.

1. Senin Wage

Senin Wage disebut sebagai salah satu weton yang memiliki potensi baik dalam urusan kemakmuran. Dalam perhitungan primbon yang menjadi rujukan, weton ini memiliki neptu lima dan dikaitkan dengan keberuntungan dalam perjalanan hidup.

Pemilik weton Senin Wage dipercaya berada dalam naungan tunggak semi, sebuah istilah yang menggambarkan rezeki yang terus tumbuh dan berkelanjutan.

Karakter mereka juga dinilai mendukung pencapaian finansial. Dengan kemampuan mengatur sumber daya serta kemauan untuk bekerja secara konsisten, pemilik weton ini dipercaya mampu mengumpulkan harta secara bertahap.

2. Senin Pahing

Senin Pahing juga masuk dalam daftar weton yang dipercaya memiliki peruntungan duniawi cukup kuat.

Menurut kepercayaan primbon Jawa, mereka yang lahir pada weton ini memiliki semangat besar untuk mencapai tujuan dan memenuhi berbagai keinginan dalam hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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