Umur Panjang Jadi Berkah, 3 Weton Ini Dipercaya Makin Kaya di Usia Matang

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang kerap digunakan untuk membaca karakter maupun perjalanan hidup seseorang.

Sejumlah tafsir dalam primbon Jawa juga menghubungkan weton tertentu dengan peruntungan rezeki. Bahkan, ada kepercayaan bahwa sebagian orang justru akan mengalami kehidupan yang semakin baik ketika usia mereka bertambah.

Artinya, kemakmuran tidak selalu datang sejak usia muda. Menurut kepercayaan tersebut, pengalaman, ketekunan, serta perjalanan hidup dapat menjadi bagian dari proses yang membawa seseorang menuju kondisi yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga weton yang dipercaya memiliki peruntungan berupa kehidupan yang semakin makmur seiring bertambahnya usia.

Berikut ulasannya:

1. Sabtu Legi Pemilik weton Sabtu Legi dikenal memiliki karakter yang mudah bergaul, murah hati, dan mampu membangun hubungan baik dengan banyak orang. Cara berkomunikasi yang meyakinkan membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Dalam salah satu tafsir primbon Jawa, Sabtu Legi dikaitkan dengan watak lakuning rembulan, yang menggambarkan pribadi yang dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi orang lain.

Mereka juga disebut mempunyai jiwa mengayomi serta pembawaan yang cukup tegas. Kombinasi antara kemampuan bersosialisasi dan ketegasan tersebut membuat Sabtu Legi dipercaya memiliki potensi kepemimpinan yang kuat.

Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Pemilik weton ini digambarkan memiliki mental yang tahan menghadapi berbagai cobaan dan tidak mudah menyerah ketika berada dalam keadaan sulit.