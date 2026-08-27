Konon Jadi Magnet Rezeki, 8 Weton Ini Disebut Punya Hoki Finansial Kuat

Weton yang diramalkan jalan rezekinya di tahun 2026 akan dilancarkan hingga uang ada untuk memenuhi semua kebutuhan. (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, serta gambaran peruntungan seseorang.
Salah satu istilah yang muncul dalam sejumlah tafsir primbon adalah tibo gedhong. Istilah ini sering dihubungkan dengan keberuntungan dalam urusan materi, kemudahan memperoleh rezeki, atau kehidupan yang berkecukupan.
Karena itu, beberapa weton dipercaya memiliki peruntungan yang lebih menonjol dibandingkan lainnya. Meski demikian, penafsiran weton dapat berbeda bergantung pada primbon dan tradisi yang dijadikan rujukan.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang disebut masuk kategori elit tibo gedhong dan dipercaya memiliki potensi rezeki melimpah.
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Berikut daftarnya:
Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13. Dalam perhitungan yang digunakan sumber tersebut, angka ini menghasilkan sisa tiga ketika dibagi lima dan dikaitkan dengan keberuntungan dalam hal materi.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tangguh serta tidak gampang menyerah. Mereka cenderung mampu bertahan menghadapi tekanan dan terus berusaha meskipun situasi sedang sulit.
Sifat pekerja keras menjadi salah satu kekuatan utama. Namun, kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran juga dianggap penting agar hasil kerja dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam tradisi tertentu, kegiatan spiritual seperti puasa Senin-Kamis atau meditasi malam dipandang sebagai bentuk pengendalian diri dan upaya menjaga ketenangan batin.
Senin Wage mempunyai total neptu 8. Berdasarkan perhitungan yang menjadi rujukan, angka tersebut menghasilkan sisa tiga dan dikaitkan dengan kemampuan mengelola harta.
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Jawa Pos
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