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Rabbany Wanadriani
Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.53 WIB

Hoki Finansial Menguat, 4 Shio Ini Diprediksi Dapat Peluang Rezeki Besar

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pengujung Agustus 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa peluang finansial bagi sejumlah shio. Dalam astrologi Tiongkok, beberapa kelompok shio disebut memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat dalam urusan pekerjaan, penghasilan, maupun pengelolaan keuangan.

Bagi sebagian orang, peluang tersebut dapat hadir dalam bentuk pemasukan tambahan. Ada pula yang dipercaya memperoleh hasil dari usaha sebelumnya, mendapatkan penghargaan atas kerja keras, atau menemukan sumber pendapatan baru.

Meski demikian, keberuntungan finansial bukan berarti seseorang dapat mengabaikan perencanaan keuangan. Kemampuan membaca peluang dan mengelola pemasukan tetap diperlukan agar kesempatan yang datang dapat dimanfaatkan secara bijak.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki peruntungan finansial paling baik pada akhir Agustus 2026.

1. Kambing

Shio Kambing diprediksi berpeluang mendapatkan pemasukan yang tidak terduga pada penghujung Agustus. Rezeki tersebut bisa saja datang dari berbagai sumber, seperti pengembalian dana, aset keluarga, atau hasil investasi yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Intuisi yang kuat disebut menjadi salah satu modal Kambing dalam menentukan langkah. Ketika muncul kesempatan finansial, mereka disarankan tetap mencermati situasi sebelum mengambil keputusan.

Akhir bulan dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki kondisi keuangan. Karena itu, Kambing sebaiknya tetap terbuka terhadap peluang yang muncul dan tidak melewatkan kesempatan yang berpotensi memberikan manfaat.

2. Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah menyerah dalam bekerja. Menurut ramalan ini, usaha yang selama ini mereka lakukan berpotensi mulai menunjukkan hasil pada akhir Agustus 2026.

Pengakuan di tempat kerja, pencapaian penting dalam karier, atau kesepakatan yang mampu meningkatkan pendapatan dapat menjadi salah satu bentuk keberuntungan yang menghampiri.

Momentum tersebut sebaiknya tidak hanya digunakan untuk menikmati hasil. Kerbau juga dapat mulai menyusun strategi baru agar pencapaian yang diperoleh dapat menjadi pijakan menuju target finansial berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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