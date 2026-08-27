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Rabbany Wanadriani
Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.50 WIB

Terlahir dengan Jiwa Bisnis, 5 Shio Ini Disebut Mudah Mengejar Kekayaan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengejar kestabilan finansial. Ada yang mengandalkan ketekunan dalam bekerja, ada pula yang pandai membaca peluang bisnis atau memiliki strategi tertentu dalam mengelola keuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut sering dikaitkan dengan shio seseorang. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kesuksesan finansial, mulai dari disiplin, kemampuan melihat peluang, hingga keberanian mengambil risiko.

Meski demikian, kekayaan tentu tidak datang hanya karena seseorang memiliki shio tertentu. Kebiasaan mengatur keuangan, kemampuan mengambil keputusan, kerja keras, serta kondisi yang dihadapi tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki dorongan finansial kuat dan dianggap punya potensi menjadi penghasil uang.

1. Kerbau

Shio Kerbau digambarkan sebagai sosok yang tenang dan penuh perhitungan ketika mengelola uang. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika menyangkut kondisi finansial.

Alih-alih mengejar keuntungan instan, Kerbau lebih menyukai proses membangun kekayaan secara bertahap. Menabung, mengatur pengeluaran, atau memilih pekerjaan dengan prospek jangka panjang menjadi pendekatan yang sesuai dengan karakter mereka.

Sifat praktis dan konsisten juga membuat mereka cukup baik dalam mengelola sumber daya. Ketika memiliki target, Kerbau cenderung bersedia menjalani proses panjang untuk mencapainya.

2. Ayam

Ada kekeliruan pada naskah sumber yang mencantumkan Monyet sebagai poin kedua, sementara seluruh uraian setelahnya menggambarkan karakter shio Ayam. Berdasarkan isi deskripsi, poin ini merujuk pada shio Ayam.

Shio Ayam dikenal memiliki disiplin dan ambisi yang kuat. Mereka memandang keberhasilan finansial sebagai sesuatu yang perlu dibangun melalui proses, bukan sekadar keberuntungan sesaat.

Mereka tidak keberatan bekerja keras selama bertahun-tahun demi mendapatkan kehidupan yang lebih stabil. Bagi Ayam, pencapaian finansial juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun masa depan dan meninggalkan sesuatu yang bernilai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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