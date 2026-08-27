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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.39 WIB

12 Shio Paling Hoki Besok, Jumat 28 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi shio paling hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling hoki (Freepik)

 

JawaPos.com - Simak 12 shio paling hoki besok, Jumat 28 Agustus 2026. Cek urutan Shio dalam urusan rezeki, karier, keuangan, dan asmara.

Ramalan 12 shio paling hoki besok, Jumat 28 Agustus 2026 menarik untuk disimak karena masing-masing shio dipercaya memiliki energi dan peluang berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Memasuki akhir pekan terakhir Agustus, perhatian juga tertuju pada kondisi astrologi yang cukup intens. 

Astrologi mencatat gerhana Bulan di Pisces berlangsung pada 28 Agustus 2026, sehingga periode ini dianggap sebagai salah satu momen penting dalam kalender astrologi 2026. 

Dilansir dari Astrology.com, inilah urutan 12 Shio paling hoki besok, Jumat 28 Agustus 2026.

Lantas, shio apa yang menempati posisi pertama? Apakah Shio Naga kembali menjadi salah satu yang paling hoki, atau justru ada shio lain yang naik ke posisi teratas? Simak ulasan lengkap berikut.

1. Shio Naga

Shio Naga menempati posisi pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Jumat 28 Agustus 2026. 

Pemilik shio ini berpeluang memanfaatkan energi akhir pekan dengan lebih percaya diri, terutama ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan, komunikasi, dan peluang yang membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan.

Dalam karier, Jumat menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya masih tertunda. 

Jika selama beberapa hari terakhir Anda sudah menyusun rencana, jangan terlalu lama menunggu kondisi sempurna. 

Mulailah dari langkah paling realistis dan kerjakan secara bertahap. Kemampuan mengambil inisiatif dapat membuat Anda lebih mudah mendapatkan perhatian dari atasan, rekan kerja, maupun calon mitra.

Dari sisi keuangan, peluang positif bisa datang melalui jaringan. Seseorang yang pernah bekerja sama dengan Anda mungkin kembali membawa informasi, proyek, atau tawaran yang menarik. 

Meski begitu, jangan langsung menganggap setiap tawaran sebagai keuntungan besar. Tetap periksa detail, risiko, serta potensi manfaat jangka panjang.

Untuk asmara, komunikasi menjadi kunci. Bagi yang sudah memiliki pasangan, pembicaraan mengenai rencana bersama dapat membuat hubungan terasa semakin kuat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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