3 Zodiak Paling Bersinar yang Dipenuhi Cinta dan Kebahagiaan Mulai 27 Agustus 2026

JawaPos.com - Ada kalanya seseorang tidak benar-benar kehilangan kesempatan untuk mencintai, tetapi hanya terlalu lama menjaga hati agar tidak kembali terluka.

Setelah melewati berbagai pengalaman, membangun batas emosional terasa seperti cara paling aman untuk mempertahankan diri.

Namun, pada 27 Agustus 2026, energi astrologi membawa nuansa yang berbeda bagi beberapa zodiak.

Bulan yang berada di Pisces menghadirkan suasana yang lebih lembut, intuitif, dan emosional.

Transit ini dapat menjadi momentum bagi seseorang untuk melepaskan beban perasaan yang selama ini menghalangi kedekatan dengan orang lain.

Hati yang sebelumnya berhati-hati perlahan dapat kembali memberi ruang bagi kasih sayang dan kebahagiaan.

Dalam astrologi, perubahan posisi Bulan kerap dikaitkan dengan dinamika emosi, kebutuhan batin, serta cara seseorang merespons hubungan.

Karena itu, energi Bulan di Pisces pada Kamis, 27 Agustus 2026, dipercaya dapat mendorong sebagian orang untuk lebih berani menunjukkan sisi rentan dan menerima perasaan yang datang secara alami.

3 zodiak berikut menjadi yang paling menarik perhatian dalam urusan cinta dan kebahagiaan pada hari tersebut.

Bukan berarti keberuntungan asmara hadir tanpa usaha, melainkan ada dorongan untuk berhenti terlalu mengendalikan keadaan dan mulai memberi kesempatan kepada hati untuk merasakan kembali sesuatu yang menyenangkan.

1. Taurus

Taurus mungkin sudah cukup lama membangun tembok emosional dalam urusan cinta.

Pengalaman masa lalu membuat Anda lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan, sehingga membuka hati kepada seseorang bukan perkara sederhana.

Di satu sisi, ada keinginan untuk kembali merasakan kedekatan, tetapi di sisi lain masih terdapat kekhawatiran bahwa kerentanan dapat berujung pada kekecewaan.