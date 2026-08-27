Ramalan Zodiak Capricorn 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu melakukan sejumlah penyesuaian kecil untuk mendapatkan hasil yang lebih positif hari ini. Dukungan dari teman dan orang-orang terdekat menjadi modal penting untuk membantu Anda melewati berbagai situasi.
Meski begitu, Capricorn mungkin merasa sedikit terisolasi atau sendirian. Jangan terlalu larut dalam perasaan tersebut karena sebagian besar kekhawatiran itu mungkin hanya ada dalam pikiran. Beribadah dan bermeditasi dapat membantu menenangkan diri.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (27/8), dikutip dari Astroved.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Secara umum, Capricorn memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan jika bersedia melakukan beberapa penyesuaian. Jangan ragu mengubah cara atau strategi ketika sesuatu belum berjalan sesuai harapan. Dukungan dari teman dan orang-orang yang peduli terhadap Anda juga akan terasa hari ini. Jika muncul perasaan terasing, cobalah tidak menganggapnya sebagai kenyataan.
Cinta Capricorn
Dalam kehidupan asmara, Capricorn perlu menghindari sikap terlalu mementingkan diri sendiri. Keinginan untuk selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan bisa membuat pasangan merasa kurang diperhatikan.
Cobalah lebih memahami kebutuhan dan sudut pandang pasangan. Sikap saling menghargai akan membuat hubungan terasa lebih nyaman sekaligus meningkatkan kebahagiaan bersama.
Karier Capricorn
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