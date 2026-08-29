Dari Bisnis hingga Karier, 7 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com – Peruntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam ramalan astrologi Tionghoa. Sejumlah shio bahkan disebut bakal memasuki fase penuh peluang yang dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih mapan.

Dalam kepercayaan tersebut, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio, waktu, serta keseimbangan unsur tertentu. Karena itu, beberapa shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pemasukan tambahan, kesempatan bisnis, maupun perkembangan karier.

Namun, ramalan mengenai kekayaan dan rezeki merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut bakal mengalami peningkatan peruntungan dan berpeluang memperoleh rezeki dalam jumlah besar.

1. Shio Naga Shio Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Dalam ramalan ini, mereka disebut memiliki peluang mengalami perubahan positif dalam urusan finansial.

Peluang tersebut dapat muncul melalui bisnis yang sudah dijalankan maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak diperkirakan. Selain peningkatan pendapatan, bertambahnya relasi juga disebut dapat membuka pintu menuju peluang yang lebih besar.

Tawaran kerja sama, proyek, maupun kesempatan investasi menjadi beberapa hal yang dikaitkan dengan periode keberuntungan Shio Naga.

Jika mampu memanfaatkan peluang secara bijak, fase tersebut dipercaya dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kondisi finansial.

2. Shio Tikus Perjuangan yang selama ini dilakukan Shio Tikus disebut mulai menunjukkan hasil. Karakter tekun dan tidak mudah menyerah menjadi modal yang dipercaya membantu mereka menghadapi berbagai tantangan.