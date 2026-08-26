JawaPos.com-Tidak semua orang tahu bagaimana caranya mengatur anggaran keuangan. Terutama bagi mereka yang hobi shopping dan belanja.

Dalam astrologi, karakter zodiak juga dapat dikaitkan dengan bagaimana seseorang mengelola keuangannya.

Saat tidak memiliki gambaran yang jelas, mengenai jumlah uang yang dimiliki, ataupun kondisi keuangan mereka yang bisa jadi berantakan, beberapa zodiak akan masuk ke dalam masalah besar.

Namun, beberapa diantara zodiak ini memiliki cara unik dalam mengatur keuangan. Mereka tidak selalu membatasi diri dengan anggaran belanja yang ketat, tetapi memilih berbagai cara lain untuk menyisihkan uang dan menjaga kondisi finansial agar tetap aman.

Mengutip informasi dari laman yourtango pada (26/08) berikut cara zodiak mengatur keuangannya.

Aries

Aries dikenal ahli dalam bekerja. Mereka mampu menghasilkan banyak uang. Namun, aries adalah salah satu zodiak yang paling impulsif dan sering melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Meski demikian, aries biasanya memiliki batas pengeluaran karena tidak ingin benar-benar kehabisan uang. Jika rekening mulai mendekati batas tertentu, mereka akan menghentikan pengeluaran.

Taurus

Taurus bekerja sangat keras dan pandai menghasilkan uang. Namun, mereka juga dikenal murah hati dan senang membelikan hadiah untuk orang lain. Taurus memiliki semacam pengelola keuangan di dalam dirinya. Saat kondisi finansial mulai terlalu ketat, mereka akan mengerem pengeluaran.

Gemini

Gemini memiliki sisi yang sangat praktis dan cukup bijak dalam mengelola keuangan, namun, ada pula sisi lain di dalam diri gemini yang gemar mengambil risiko terkait keuangan. Mereka sangat pandai menabung dan membelanjakan uang dengan bijak, namun saat tiba-tiba melakukan sesuatu yang kurang masuk akal, seperti berinvestasi pada instrumen yang berisiko tinggi.

Cancer

Cancer tidak terbiasa menghabiskan uang secara impulsif. Mereka akan melakukan riset terlebih dahulu dan memastikan mendapatkan harga yang terbaik. Mereka akan membuat anggaran dan menabung untuk membeli barang-barang mahal. Cancer tidak ingin hidup di dalam ketakutan karena jika semua hal itu terjadi, rasanya seluruh dunia akan runtuh.