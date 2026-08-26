4 Zodiak yang Hobi Menabung, Jago Menghemat Uang dan Pandai Mengatur Keuangan

JawaPos.com-Dalam mengelola keuangan, beberapa zodiak secara alami dikenal ahli dalam menyisihkan uang.

Sifat dan cara mereka dalam bertanggungjawab terhadap keuangan turut membantu kemampuan tersebut.

Karakteristik dari keempat zodiak inilah yang membuat mereka lebih mampu memprioritaskan tabungan serta mengelola keuangan dengan sangat baik.

Sehingga, mereka dapat mencapai kestabilan finansial. Berdasarkan informasi dari laman timesofindia pada (26/08) berikut adalah zodiak yang paling ahli mengatur keuangan.

Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang praktis dan sangat menghargai stabilitas. Sikap disiplin yang dimiliki taurus membantu mereka menahan diri dari pengeluaran impulsif. Dengan begitu, mereka mengumpulkan tabungan dalam jumlah yang cukup besar seiring berjalannya waktu.

Capricorn

Capricorn dikenal sebagai zodiak yang ambisius dan bertanggungjawab. Mereka biasanya menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan berkomitmen untuk mencapainya. Perencanaan yang matang serta etos kerja yang kuat membuat capricorn mampu menabung secara konsisten. Hal tersebut menjadikan mereka cukup terampil dalam mengelola keuangan.

Virgo

Virgo cenderung membuat anggaran, mencatat pengeluaran, serta memprioritaskan tabungan. Mereka memiliki karakter yang teliti dan analitis, termasuk disaat mengatur keuangan. Mereka berusaha memastikan uang dapat disimpan secara efektif sekaligus mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan.

Cancer

Cancer merupakan zodiak yang penuh perhatian dan sangat mengutamakan rasa aman. Mereka sering menabung demi memenuhi kebutuhan orang-orang yang disayangi serta menciptakan suasana yang nyaman. Mereka dapat memastikan kebutuhan keluarga dan keperluan di masa depan tetap terpenuhi.