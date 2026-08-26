Bukan Sekadar Hoki, 3 Shio Ini Konon Bisa Jadi Pembawa Rezeki untuk Keluarga

ilustrasi shio. (Freepik)
JawaPos.com – Kehidupan yang dipenuhi kelancaran dan kecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Rezeki yang berlimpah bukan hanya memberikan kenyamanan bagi diri sendiri, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu keluarga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Dalam kepercayaan feng shui dan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Ada shio tertentu yang dipercaya mempunyai sifat positif sehingga lebih mudah membuka berbagai peluang dan keberuntungan.
Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang disebut-sebut memiliki peruntungan rezeki sangat baik. Mereka dipercaya mampu memanfaatkan keberuntungan tersebut untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Berikut tiga shio yang dimaksud:
Shio Babi sering digambarkan sebagai pribadi yang murah hati dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka tidak mudah membeda-bedakan orang ketika memberikan bantuan.
Sikap tulus dan senang berbagi tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber keberuntungan mereka. Dalam kepercayaan feng shui, pemilik shio Babi disebut mempunyai peluang memperoleh aliran rezeki yang cukup kuat.
Keberuntungan yang datang tidak hanya dinikmati sendiri. Hasil kerja dan kesempatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membantu orang tua, pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya.
Karena itu, Shio Babi dipercaya berpotensi menjadi salah satu sosok yang mampu membawa perubahan positif terhadap kondisi ekonomi keluarganya.
Berikutnya adalah Shio Kelinci yang dikenal dengan karakter lembut, rendah hati, dan menyukai kedamaian. Mereka cenderung tidak menjadikan kemewahan sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupan.
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Jawa Pos
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